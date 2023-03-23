Таропрогноз на 24 марта 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Последний рабочий день недели будет не из легких

В пятницу, 24 марта, многих ждут перемены, разочарования и плохие новости, — однако они не будут критическими, и Вы со всем справитесь, если будете готовы.

Об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать четвертый день весны. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Тройка мечей, перевернутая Башня, перевернутая Семерка жезлов

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Тройка мечей

Это карта еще называется Владыка печали. В прямом положении она предупреждает о драме и серьезных разочарованиях, но в перевернутом виде говорит, что удар будет не таким уж и сильным, — возможно, случится что-то плохое, к чему Вы были готовы, или что не так уж важно для Вас. В любом случае, Вы переживете это без серьезных последствий.

Перевернутая Башня

Настало время для перемен в Вашей жизни. В обычном положении карта говорит, что они будут серьезными и болезненными, однако перевернутая Башня указывает на то, что Вы готовы к переменам к лучшему, и сможете легко их принять.

Перевернутая Семерка жезлов

В этом положении карта выступает предостережением, — в пятницу Вы можете получить неприятные новости, но не время проявлять нерешительность.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть по картам Таро в 2023 году.