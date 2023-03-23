Таропрогноз на 24 березня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

Останній робочий день тижня буде нелегким

У п’ятницю, 24 березня, на багатьох чекають зміни, розчарування та погані новини, — проте вони не будуть критичними, і Ви з усім впораєтеся, якщо будете готові.

Про це попереджають карти Таро, які випали у розкладі на двадцять четвертий день весни. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Трійка мечів, перевернута Башта, перевернута Сімка жезлів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Трійка мечів

Ця карта ще називається Владика печалі. У прямому положенні вона попереджає про драму і серйозні розчарування, але в перевернутому вигляді каже, що удар буде не таким вже й сильним, — можливо, трапиться щось погане, до чого Ви були готові, або що не так важливо для Вас. У будь-якому випадку, Ви переживете це без серйозних наслідків.

Перевернута Башта

Настав час для змін у вашому житті. У звичайному положенні карта каже, що вони будуть серйозними та болючими, проте перевернута Башта вказує на те, що Ви готові до змін на краще, і зможете легко їх прийняти.

Перевернута Сімка жезлів

У цьому положенні карта виступає застереженням — у п’ятницю Ви можете отримати неприємні новини, але не час виявляти нерішучість.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти за картами Таро у 2023 році.