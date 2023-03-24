Таропрогноз на 25 марта 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

Суббота может принести неприятности

В субботу, 25 марта, многие могут столкнуться со старыми проблемами, отсутствием справедливости, токсичностью, — однако со всем можно справиться, если заранее знать, к чему быть готовым.

А на это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать пятый день весны. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Девятка жезлов, Дьявол, перевернутое Правосудие

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Девятка жезлов

Второе название карты — "Владыка великой силы". Это карта-предупреждение, что в субботу Вы можете столкнуться с какой-то старой проблемой, но сила будет на Вашей стороне, и Вы справитесь.

Дьявол

Это карта страхов и ошибок, которые совершаются под их влиянием. Взгляните на свою жизнь и задумайтесь, все ли Вы делаете правильно? Возможно, у Вас есть нездоровые привязанности, склонность "пускать пыль в глаза" и чрезмерная тяга к материальному? Дьявол может обострить все нездоровые проявления.

Перевернутое Правосудие

В этом положении карта предупреждает, что в субботу удача будет играть против Вас, и Вы можете столкнуться с несправедливостью в отношении себя. На всякий случай постарайтесь не провоцировать конфликты и споры, — итог Вам не понравится.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака может круто повезти в любви до конца 2023 года по картам Таро.