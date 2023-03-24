Таропрогноз на 25 березня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу
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Субота може принести неприємності
У суботу, 25 березня, багато хто може зіткнутися зі старими проблемами, відсутністю справедливості, токсичністю, проте з усім можна впоратися, якщо заздалегідь знати, до чого бути готовим.
А на це вказують карти Таро, які випали в розкладі на двадцять п’ятий день весни. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:
Тепер погляньте, яка це була карта:
І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:
Дев’ятка жезлів
Друга назва карти — "Владика великої сили". Це карта-попередження, що у суботу Ви можете зіткнутися з якоюсь старою проблемою, але сила буде на Вашій стороні, і Ви впораєтеся.
Диявол
Це карта страхів та помилок, які чиняться під їх впливом. Погляньте на своє життя і подумайте, чи все ви робите правильно? Можливо, у Вас є нездорові уподобання, схильність "пускати пил в очі" та надмірний потяг до матеріального? Диявол може загострити всі хворі прояви.
Перевернуте Правосуддя
У цьому положенні карта попереджає, що в суботу удача гратиме проти Вас, і Ви можете зіткнутися з несправедливістю щодо себе. Про всяк випадок постарайтеся не провокувати конфлікти та суперечки, — результат Вам не сподобається.
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