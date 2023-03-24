Таропрогноз на 25 березня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

Субота може принести неприємності

У суботу, 25 березня, багато хто може зіткнутися зі старими проблемами, відсутністю справедливості, токсичністю, проте з усім можна впоратися, якщо заздалегідь знати, до чого бути готовим.

А на це вказують карти Таро, які випали в розкладі на двадцять п’ятий день весни. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Дев’ятка жезлів, Диявол, перевернуте Правосуддя

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Дев’ятка жезлів

Друга назва карти — "Владика великої сили". Це карта-попередження, що у суботу Ви можете зіткнутися з якоюсь старою проблемою, але сила буде на Вашій стороні, і Ви впораєтеся.

Диявол

Це карта страхів та помилок, які чиняться під їх впливом. Погляньте на своє життя і подумайте, чи все ви робите правильно? Можливо, у Вас є нездорові уподобання, схильність "пускати пил в очі" та надмірний потяг до матеріального? Диявол може загострити всі хворі прояви.

Перевернуте Правосуддя

У цьому положенні карта попереджає, що в суботу удача гратиме проти Вас, і Ви можете зіткнутися з несправедливістю щодо себе. Про всяк випадок постарайтеся не провокувати конфлікти та суперечки, — результат Вам не сподобається.

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