Выберите картинку и узнайте в чем ваше предназначение

Посмотрите на картинки и выберите ту, которая понравилась вам больше всего

Следовать своему предназначению – это значит делать то, что нравится, развиваться в том направлении, от которого испытываешь настоящий кайф, и в которое не жалко вкладывать время и деньги. Однако многие люди так и не знают о своем. Но как же найти свое предназначение? Попробуйте этот простой психологический тест.

Просто выберите наиболее понравившуюся картинку (если не можете определиться, выбирайте две), а после знакомьтесь с собой и с тем, что вам уготовила судьба.

Выберите первую приглянувшуюся картинку и узнайте свое предназначение:

Результаты визуального теста

1 — Вы однозначно хотите большего и дело далеко не в деньгах. Вам хочется быть ярче, позволить себе новый статус, новые возможности и новые достижения. Вы хотите стать больше (если начали набирать вес, это толчок к тому, чтобы уже начать следовать своим истинным желаниям!). Обратите внимание на социальные сети, коммуникацию и своих друзей – вы можете добиться своих целей, используя связи. Не бойтесь светить, не бойтесь становиться.

2 — Вы имеете уникальный дар обучать других людей. Непрерывно обучаетесь сами и начинаете задумываться о том, чтобы передавать свои знания и свой собственный опыт? Рискните, у вас получится. Обратите внимание на свою потребность в наставничестве и обучении: вы умеете перерабатывать информацию, делать ее удобной к восприятию и преподносить в максимально эффективном формате.

3 — Кажется, что вы на пути к своему счастью. Во всяком случае чувствуете себя достаточно гармонично в состоянии здесь и сейчас и не стремитесь в далекое будущее. Попробуйте добавить в свою жизнь творческий компонент: найдите дело, которое вас вдохновляет. Творчество – рисование, лепка, поэзия, танцы – являются не только приятным хобби, но и источником дохода. Стоит только развить в себе желание создавать, вы можете в совершенстве овладеть тем или иным навыком!

4 — Вы редкий человек! Ваше предназначение кроется в создании, развитии, продвижении и помощи людям через оказание услуг. Делайте то, что вас вдохновляет и не бойтесь уходить от начальства, которое вас сдерживает и давит. Вы одиночка в хорошем смысле этого слова. Бизнес, предпринимательство, собственное дело – это не только источник дохода, но и свобода. Именно пребывая в гармонии с собой вы раскрываете максимум своего потенциала!

5 — У вас несколько предназначений и на первом месте стоит семья. Помогать, поддерживать и реализовывать свою роль в собственной семье – первостепенная задача, которая также является и источником силы. Не бойтесь показаться домоседом, в воспитании детей кроется ваш потенциал. Кстати, коммуникация с малышами может стать одним из ваших предназначений! Не думали о педагогике или информационных продуктах для детей?

6 — Для того, чтобы понять свое предназначение, нужно познакомиться с самим собой. Сейчас вы ушли довольно далеко от своего истинного пути и кажется, немного потерялись. Иногда, чтобы открыть дорогу новому, нужно отдохнуть. Если чувствуете, что мало сил, позвольте себе передышку! Отдохните, а затем выпишите на бумагу то, чем вы хотели заниматься в детстве, и что вас вдохновляет до сих пор. Минимум два пункта из этого списка соответствуют вашему предназначению.

Отметим, что такие тесты также могут помочь узнать, что вас ждет в ближайшее время. Расслабьтесь, "отключите" мозг, закройте глаза, выдохните и выберите одну картинку.