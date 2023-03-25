Виберіть картинку і дізнайтесь у чому ваше призначення

Подивіться на картинки та виберіть ту, яка сподобалася вам найбільше

Наслідувати своє призначення – це означає робити те, що подобається, розвиватися в тому напрямку, від якого відчуваєш справжній кайф, і в яке не шкода вкладати час і гроші. Однак багато людей так і не знають про своє. Але як знайти своє призначення? Спробуйте цей простий психологічний тест.

Просто виберіть картинку, що найбільш сподобалася (якщо не можете визначитися, вибирайте дві), а після знайомтеся з собою і з тим, що вам приготувала доля.

Виберіть першу картинку, що сподобалася, і дізнайтеся своє призначення:

Результати візуального тесту

1 — Ви однозначно хочете більшого і справа далеко не в грошах. Вам хочеться бути яскравішим, дозволити собі новий статус, нові можливості та нові досягнення. Ви хочете стати більшим (якщо почали набирати вагу, це поштовх до того, щоб вже почати слідувати своїм справжнім бажанням!). Зверніть увагу на соціальні мережі, комунікацію та своїх друзів – ви можете досягти своєї мети, використовуючи зв’язки. Не бійтеся світити, не бійтеся ставати.

2 — Ви маєте унікальний дар навчати інших людей. Безперервно навчаєтесь сам і починаєте замислюватися про те, щоб передавати свої знання та свій власний досвід? Ризикніть, у вас вийде. Зверніть увагу на свою потребу в наставництві та навчанні: ви вмієте переробляти інформацію, робити її зручною до сприйняття та подавати у максимально ефективному форматі.

3 — Здається, що ви на шляху до свого щастя. Принаймні почуваєтеся досить гармонійно в стані тут і зараз і не прагнете далекого майбутнього. Спробуйте додати у своє життя творчий компонент: знайдіть справу, яка надихає вас. Творчість – малювання, ліплення, поезія, танці – є не лише приємним хобі, а й джерелом прибутку. Варто лише розвинути в собі бажання створювати, ви можете досконало опанувати ту чи іншу навичку!

4 — Ви рідкісний чоловік! Ваше призначення криється у створенні, розвитку, просуванні та допомозі людям через надання послуг. Робіть те, що вас надихає і не бійтеся уникати начальства, яке вас стримує і тисне. Ви самотня в хорошому значенні цього слова. Бізнес, підприємництво, власна справа – це джерело доходу, а й свобода. Саме перебуваючи в гармонії з собою, ви розкриваєте максимум свого потенціалу!

5 — У вас кілька призначень і на першому місці стоїть сім’я. Допомагати, підтримувати та реалізовувати свою роль у власній сім’ї – першорядне завдання, яке також є джерелом сили. Не бійтеся здатися домосідом, у вихованні дітей криється ваш потенціал. До речі, комунікація з малюками може стати одним із ваших призначень! Не думали про педагогіку чи інформаційні продукти для дітей?

6 — Щоб зрозуміти своє призначення, потрібно познайомитися з самим собою. Зараз ви пішли досить далеко від свого істинного шляху і, здається, трохи загубилися. Іноді, щоби відкрити дорогу новому, треба відпочити. Якщо відчуваєте, що мало сил, дозвольте собі перепочинок! Відпочиньте, а потім випишіть на папір те, чим ви хотіли займатися в дитинстві, і що вас надихає досі. Мінімум два пункти цього списку відповідають вашому призначенню.

Зазначимо, що такі тести також можуть допомогти дізнатися, що на вас чекає найближчим часом. Розслабтеся, "відключіть" мозок, заплющите очі, видихніть і виберіть одну картинку.