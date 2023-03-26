Выберите картинку и узнайте в чем ваша сила и как ее обрести

Посмотрите на картинки и выберите ту, которая понравилась вам больше всего

Предлагаем вам сегодня обратиться к своему внутреннему Я, и узнать свои скрытые ресурсы, которые сейчас закрыты и не дают вам жить на полную. В настоящем времени многие испытывают стресс и тревогу, от чего чувствуют себя обессиленными, и не знают где найти энергию и силу, чтобы побороть все это. Этот простой психологический тест поможет вам разобраться в себе и укажет на вашу внутреннюю силу.

Выделите всего 20 минут и обратитесь к себе настоящему, для того чтобы отыскать внутри себя силы для продолжения жизни. Выберите одну или две метафорические карточки, те которые наиболее приятны для вас и узнайте себя лучше.

Выберите первую приглянувшуюся картинку и узнайте свое предназначение:

Результаты визуального теста:

1. СИЛА МУЖЕСТВА

В минуты потери веры, сомнений и тревог человеку требуется особая сила – сила мужества. Она приносит самообладание и покой, сохраняет в сердце любовь, помогает мыслям течь последовательно и стройно. Сила мужества позволяет ясно видеть теневые, сумрачные стороны жизни, не страшась их и не устраняясь от них. Она поддерживает внутри тишину и свет, помогая концентрироваться на решении текущей задачи. Сила мужества удерживает человека от паники и суетных пустых действий, укрепляя его дух. Сила мужества полезна и в другом – она напоминает человеку о его главном предназначении и внутренних ресурсах.

2. СИЛА СМЕЛОСТИ

Сила смелости проявляется тогда, когда нужны изменения. Она приносит с собой веру в успех и решительность. Есть смелость активно действовать, изменяя привычные. Но есть и смелость удерживать, беречь приобретённое благо, какие бы бури и искушения ни бушевали за спиной и по обе стороны дороги. Сила смелости решительно ведёт вперёд, изгоняя из сердца страх и сомнение. Сила смелости преодолевает усталость и лень, придает особенную активность и телу и духу. Она даже слабого делает героем. От силы смелости бежит любая опасность и самый страшный враг. Она укрепляет дух и раскрывает физические возможности человека.

3. СИЛА ПРОСТОТЫ

Немало жизненной энергии тратит человек, чтобы производить на других задуманное им впечатление. Нередко приходится ему быть не собой, а кем-то другим в угоду кому-то. И тогда на помощь приходит сила простоты, возвращает человеку его собственный внутренний ритм. Быть простым не означает быть простаком или простоватым в общении. Простак демонстрирует незрелость и наивность, а простоватый — невысокий уровень культуры. Сила простоты позволяет человеку быть искренним и естественным в любой обстановке. Силу простоты питают зрелость и мудрость, тонкое понимание собственной природы и особенностей других.

4. СИЛА ВООБРАЖЕНИЯ

Сила воображения может превратить маленькое зёрнышко помысла в дивное плодоносящее дерево реализованного замысла. Сила воображения разворачивает перед мысленным взором человека все его идеи, мысли и чувства. Благодаря ей можно увидеть их в мельчайших подробностях. Но что за семена сажает человек в свой сад воображения? Если посадит он зерна страха, дурных идей и мыслей, сила воображения мгновенно развернёт перед ним неприятные картины. Она может быть необузданной и своевольной, и тогда перед мысленным взором человека могут рождаться самые невероятные картины. Поэтому важно кропотливо совершенствовать силу собственного воображения, чтобы она служила нам верой и правдой.

Отметим, что такие тесты также могут помочь узнать, что вас ждет в ближайшее время. Расслабьтесь, "отключите" мозг, закройте глаза, выдохните и выберите одну картинку.