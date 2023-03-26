Виберіть картинку і дізнайтеся в чому ваша сила і як її знайти

Подивіться на картинки та виберіть ту, яка сподобалася вам найбільше

Пропонуємо вам сьогодні звернутися до свого внутрішнього Я, і дізнатися про свої приховані ресурси, які зараз закриті і не дають вам жити на повну. Зараз багато хто відчуває стрес і тривогу, від чого почувається знесиленим, і не знає де знайти енергію і силу, щоб подолати все це. Цей простий психологічний тест допоможе вам розібратися у собі та вкаже на вашу внутрішню силу.

Виділіть всього 20 хвилин і зверніться до себе справжньому, щоб знайти в собі сили для продовження життя. Виберіть одну або дві метафоричні картки, які найбільш приємні для вас і дізнайтеся себе краще.

Виберіть першу картинку, що сподобалася, і дізнайтеся своє призначення:

Результати візуального тесту:

1. СИЛА МУЖНОСТІ

У хвилини втрати віри, сумнівів та тривог людині потрібна особлива сила – сила мужності. Вона приносить самовладання та спокій, зберігає в серці любов, допомагає думкам текти послідовно та струнко. Сила мужності дозволяє ясно бачити тіньові, похмурі сторони життя, не боячись їх і не усуваючись від них. Вона підтримує всередині тишу та світло, допомагаючи концентруватися на вирішенні поточного завдання. Сила мужності утримує людину від паніки та суєтних порожніх дій, зміцнюючи її дух. Сила мужності корисна і в іншому – вона нагадує людині про її головне призначення та внутрішні ресурси.

2. СИЛА СМІЛОСТІ

Сила сміливості проявляється тоді, коли потрібні зміни. Вона приносить із собою віру в успіх та рішучість. Є сміливість активно діяти, змінюючи звичні. Але є й сміливість утримувати, берегти набуте благо, хоч би які бурі та спокуси вирували за спиною і по обидва боки дороги. Сила сміливості рішуче веде вперед, виганяючи із серця страх і сумнів. Сила сміливості долає втому і лінощі, надає особливої активності і тілу і духу. Вона навіть слабкого робить героєм. Від сили сміливості біжить будь-яка небезпека та найстрашніший ворог. Вона зміцнює дух та розкриває фізичні можливості людини.

3. СИЛА ПРОСТОТИ

Чимало життєвої енергії витрачає людина, щоб справляти на інших задумане ним враження. Нерідко доводиться йому бути не собою, а кимось іншим на догоду комусь. І тоді на допомогу приходить сила простоти, повертає людині її власний внутрішній ритм. Бути простим не означає бути простаком або простакуватим у спілкуванні. Простак демонструє незрілість і наївність, а простакуватий — невисокий рівень культури. Сила простоти дозволяє людині бути щирою та природною у будь-якій обстановці. Силу простоти мають зрілість і мудрість, тонке розуміння власної природи та особливостей інших.

4. СИЛА УВАГИ

Сила уяви може перетворити маленьке зернятко помислу на дивне плодове дерево реалізованого задуму. Сила уяви розгортає перед думкою людини всі його ідеї, думки і почуття. Завдяки їй можна побачити їх у найдрібніших подробицях. Але що за насіння садить людина у свій сад уяви? Якщо посадить він зерна страху, поганих ідей та думок, сила уяви миттєво розгорне перед ним неприємні картини. Вона може бути неприборканою і свавільною, і тоді перед думкою людини можуть народжуватися найнеймовірніші картини. Тому важливо ретельно вдосконалювати силу своєї уяви, щоб вона служила нам вірою та правдою.

Зазначимо, що такі тести також можуть допомогти дізнатися, що на вас чекає найближчим часом. Розслабтеся, "відключіть" мозок, заплющите очі, видихніть і виберіть одну картинку.