Таропрогноз на 27 марта 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

Начало недели принесет малоприятные сюрпризы

В понедельник, 27 марта, многие могут столкнуться с финансовыми рисками, дурным настроением или же обманом, — но со всем можно успешно справиться, если быть готовым.

Об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать седьмой день весны. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Королева жезлов, перевернутый Туз пентаклей, Луна

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Королева жезлов

Эта карта описывает нестабильную, эгоистичную и независимую женщину, которая сама не знает, чего хочет. В понедельник Вы можете быть склонны к импульсивным непродуманным поступкам и конфликтам, а в отношениях могут проявиться ревность и тщеславие. Поберегите своих близких, чтобы не поссориться на ровном месте.

Перевернутый Туз пентаклей

Это карта богатства, успеха в делах и материального благополучия, однако в перевернутом положении она указывает еще и на то, что все это может быть потеряно. Лучше воздержитесь пока от дел, связанных с деньгами и бизнесом, — высокий риск их потерять или потратить во зло.

Луна

Это карта обмана. Возможно, в ближайшее время Вы будете нечестны с кем-то или с самим собой, попадете в плен разочарования и растерянности. Постарайтесь не подвергать себя иллюзиям и сохранять ясность ума.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца 2023 года по картам Таро.