Таропрогноз на 27 березня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок
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Початок тижня принесе неприємні сюрпризи
У понеділок, 27 березня, багато хто може зіткнутися з фінансовими ризиками, поганим настроєм чи обманом, — але з усім можна успішно впоратися, якщо бути готовим.
Про це попереджають карти Таро, які випали у розкладі на двадцять сьомий день весни. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:
Тепер погляньте, яка це була карта:
І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:
Перевернута Королева жезлів
Ця карта описує нестабільну, егоїстичну та незалежну жінку, яка сама не знає, чого хоче. У понеділок Ви можете бути схильні до імпульсивних непродуманих вчинків та конфліктів, а у стосунках можуть проявитися ревнощі та марнославство. Побережіть своїх близьких, щоб не посваритися на рівному місці.
Перевернутий Туз пентаклів
Це карта багатства, успіху у справах та матеріального благополуччя, однак у перевернутому положенні вона вказує ще й на те, що все це може бути втрачено. Краще утримайтеся поки що від справ, пов’язаних із грошима та бізнесом, — високий ризик їх втратити або витратити на зло.
Місяць
Це карта обману. Можливо, найближчим часом Ви будете нечесні з кимось або із самим собою, потрапите в полон розчарування та розгубленості. Намагайтеся не піддаватися ілюзіям і зберігати ясність розуму.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця 2023 року за картами Таро.