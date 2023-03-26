Таропрогноз на 27 березня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок

Початок тижня принесе неприємні сюрпризи

У понеділок, 27 березня, багато хто може зіткнутися з фінансовими ризиками, поганим настроєм чи обманом, — але з усім можна успішно впоратися, якщо бути готовим.

Про це попереджають карти Таро, які випали у розкладі на двадцять сьомий день весни. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Королева жезлів, перевернутий Туз пентаклів, Місяць

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Королева жезлів

Ця карта описує нестабільну, егоїстичну та незалежну жінку, яка сама не знає, чого хоче. У понеділок Ви можете бути схильні до імпульсивних непродуманих вчинків та конфліктів, а у стосунках можуть проявитися ревнощі та марнославство. Побережіть своїх близьких, щоб не посваритися на рівному місці.

Перевернутий Туз пентаклів

Це карта багатства, успіху у справах та матеріального благополуччя, однак у перевернутому положенні вона вказує ще й на те, що все це може бути втрачено. Краще утримайтеся поки що від справ, пов’язаних із грошима та бізнесом, — високий ризик їх втратити або витратити на зло.

Місяць

Це карта обману. Можливо, найближчим часом Ви будете нечесні з кимось або із самим собою, потрапите в полон розчарування та розгубленості. Намагайтеся не піддаватися ілюзіям і зберігати ясність розуму.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця 2023 року за картами Таро.