Как сделать, чтобы молодая морковь у вас была уже в июне: секреты опытных дачников

Простые советы, которые пригодятся едва ли не каждому хозяину

Все привыкли, что урожай моркови собирается осенью — ее начинают выкапывать с конца сентября и вплоть до наступления первых ночных заморозков. В это время овощ уже полностью готов к перемещению в кладовую, ведь набирается сил и к этому моменту полностью перестает расти.

Однако можно сделать и так, что молодую морковь вы получите на несколько месяцев раньше — уже в начале лета. Как этого добиться, рассказывает prostoway. Несколько простых советов касательно того, как собирать первый урожай в июне, найдете в этом материале.

Как получить урожай моркови в июне

Весь секрет состоит в том, что нужно провести посев моркови дважды: под зиму и весной. Это позволит собрать два урожая — в начале лета и осенью. Правда, есть у этого метода и свои нюансы.

Так, среди преимуществ посадки моркови под зиму — естественное закаливание семян. Такие растения будут крепче, гораздо меньше болеть и почти не будут обращать внимания на температурные "качели", которые часто случаются весной. Кроме того, эти посевы обычно удается сохранить от вредителей без применения "химии", ведь вырастают они в не сезон. А еще, как показывает практика, высеянная под зиму морковь весной прорастает быстрее и почти в 100%-ном количестве.

Однако выбирать на посевы под зиму нужно только определенные сорта: ранние и среднеспелые для этого не подойдут, поскольку при низких температурах они быстро погибают. Лучше засевать с осени среднепоздние или поздние сорта моркови.

Особое внимание следует уделить и участку, на котором будет расти морковь: не сейте ее на грядках, где перед тем были картофель или свекла. Плохим соседом для этого овоща считается также зелень. А вот среди культур, которые стоит посадить возле нее, лук, томаты и бобовые.

Также помните, что молодую морковь придется использовать в течение лета. Для длительного хранения она не подходит.

Раньше мы рассказывали, когда и как нужно сажать чеснок, чтобы урожай было некуда сдавать. Следуя этой секретной формуле, вам удастся вырастить много огромных сочных головок ароматного овоща.