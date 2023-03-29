Таропрогноз на 30 марта 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

Некоторых ждут перемены

В четверг, 30 марта, некоторых ждет продуктивный день в профессиональном плане, в то время как других ждут апатия и перемены.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на тридцатый день весны. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Тройка пентаклей, перевернутая Шестерка кубков, Королева жезлов

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Тройка пентаклей

В этом положении карта указывает на халтуру. В силу неопытности и отсутствия особого желания Вы можете филонить в четверг в разных аспектах, начиная от работы и заканчивая отношениями с другими людьми.

Перевернутая Шестерка кубков

В этом положении карта указывает, что Вы можете столкнуться с серьезными переменами, — будьте к ним готовы, отпустите прошлые обиды и тяжкие воспоминания, и будьте открыты к настоящему и будущему.

Королева жезлов

Это положительная карта, обещающая, что у Вас будут силы и желание идти к своим целям. Особенно удачный день выдастся на профессиональном фронте.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть в 2023 году по картам Таро.