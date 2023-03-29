Таропрогноз на 30 березня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер
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На деяких чекають зміни
У четвер, 30 березня, на деяких чекає продуктивний день у професійному плані, тоді як на інших чекають апатія та зміни.
На це вказують карти Таро, які випали на тридцятий день весни. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:
Тепер погляньте, яка це була карта:
І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:
Перевернута Трійка пентаклів
У цьому положенні карта вказує на халтуру. Через недосвідченість та відсутність особливого бажання Ви можете філонити в четвер у різних аспектах, починаючи від роботи та закінчуючи стосунками з іншими людьми.
Перевернута Шістка кубків
У цьому положенні карта вказує, що Ви можете зіткнутися з серйозними змінами — будьте готові до них, відпустіть минулі образи і тяжкі спогади, і будьте відкриті до майбутнього.
Королева жезлів
Це позитивна карта, яка обіцяє, що у Вас будуть сили та бажання йти до своїх цілей. Особливо вдалий день видасться на професійному фронті.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти у 2023 році за картами Таро.