Таропрогноз на 30 березня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер

На деяких чекають зміни

У четвер, 30 березня, на деяких чекає продуктивний день у професійному плані, тоді як на інших чекають апатія та зміни.

На це вказують карти Таро, які випали на тридцятий день весни. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Трійка пентаклів, перевернена Шістка кубків, Королева жезлів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Трійка пентаклів

У цьому положенні карта вказує на халтуру. Через недосвідченість та відсутність особливого бажання Ви можете філонити в четвер у різних аспектах, починаючи від роботи та закінчуючи стосунками з іншими людьми.

Перевернута Шістка кубків

У цьому положенні карта вказує, що Ви можете зіткнутися з серйозними змінами — будьте готові до них, відпустіть минулі образи і тяжкі спогади, і будьте відкриті до майбутнього.

Королева жезлів

Це позитивна карта, яка обіцяє, що у Вас будуть сили та бажання йти до своїх цілей. Особливо вдалий день видасться на професійному фронті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти у 2023 році за картами Таро.