Таропрогноз на 31 марта 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Некоторые могут быть склонны к дурным привычкам и импульсивным поступкам

Пятница, 31 марта, для некоторых выдастся очень благосклонной, однако другим лучше воздержаться от важных решений и дел.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на тридцать первый день весны. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Шут (Дурак), Туз кубков, перевернутая Девятка кубков

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Шут (Дурак)

В этом положении карта говорит о человеке, который ухватился за все сразу, ввиду чего впустую растрачивает ресурсы и не может закончить ничего начатого. В пятницу Вы можете быть склонны к импульсивным и необдуманным поступкам, так что постарайтесь не решать ничего важного и дать себе передохнуть.

Туз кубков

Это карта любви духовной и эмоциональной. Возможно, вскоре исполнится давнее потаенное желание или повстречается настоящая любовь. Прислушивайтесь к своей интуиции, она не подведет. Кроме того, не скупитесь на эмоции, дарите тепло близким.

Перевернутая Девятка кубков

В этом положении карта предупреждает, что Вы возможно не цените свой успех и достижения, и впустую растрачиваете деньги ради мимолетных удовольствий. В ближайшее время Вас может ждать период затишья, когда будет казаться, что достигнуть желаемого тяжело, однако фортуна еще будет на Вашей стороне.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, какие испытания еще ждут все знаки Зодиака в 2023 году.