Таропрогноз на 31 березня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

Деякі можуть бути схильні до поганих звичок та імпульсивних вчинків

П’ятниця, 31 березня, для деяких видасться дуже прихильною, проте іншим краще утриматися від важливих рішень та справ.

На це вказують карти Таро, які випали на тридцять перший день весни. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Шут (Дурак), Туз кубків, перевернута Дев’ятка кубків

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Блазень (Дурень)

У цьому положенні карта говорить про людину, яка вхопилася за все відразу, через що марно розтрачує ресурси і не може закінчити нічого розпочатого. У п’ятницю Ви можете бути схильні до імпульсних та необдуманих вчинків, так що постарайтеся не вирішувати нічого важливого і дати собі перепочити.

Туз кубків

Це карта любові духовної та емоційної. Можливо, незабаром виповниться давнє таємне бажання або зустрінеться справжнє кохання. Прислухайтеся до своєї інтуїції, вона не підведе. Крім того, не скупіться на емоції, даруйте тепло близьким.

Перевернута Дев’ятка кубків

У цьому положенні карта попереджає, що Ви, можливо, не цінуєте свій успіх і досягнення, і марно витрачаєте гроші заради швидкоплинних задоволень. Найближчим часом на Вас може чекати період затишшя, коли здаватиметься, що досягти бажаного важко, проте фортуна ще буде на Вашому боці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, які випробування ще чекають на всі знаки Зодіаку в 2023 році.