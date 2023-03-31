Таропрогноз на 1 апреля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

День обещает быть на удивление положительным

В субботу, 1 апреля, многих ждут хорошие новости, гармония и достижения в разных сферах жизни.

Так обещают карты Таро, которые выпали в раскладе на первый день апреля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Десятка кубков, Король мечей, Правосудие (Справедливость)

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Десятка кубков

Еще эта карта называется Владыка совершенного успеха, и она указывает на гармонию и благополучие, прежде всего в делах семейных, обещает покой и душевное равновесие.

Король мечей

Еще эта карта известна как "Власть". Обычно она говорит о разностороннем, умном и проницательном человеке, который не только уверенно достигает своих целей, но и помогает другим советами. В ближайшее время судьба может устроить Вам "экзамен", небольшое испытание, но силой ясного ума и решительности Вы справитесь с ним.

Правосудие (Справедливость)

Это карта действия, направленного на придание жизни равновесия. 1 апреля Вам удастся найти баланс между сферами своей жизни. Также легко будет учиться чему-то новому.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть в 2023 году.