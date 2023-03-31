Таропрогноз на 1 апреля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу
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День обещает быть на удивление положительным
В субботу, 1 апреля, многих ждут хорошие новости, гармония и достижения в разных сферах жизни.
Так обещают карты Таро, которые выпали в раскладе на первый день апреля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:
Десятка кубков
Еще эта карта называется Владыка совершенного успеха, и она указывает на гармонию и благополучие, прежде всего в делах семейных, обещает покой и душевное равновесие.
Король мечей
Еще эта карта известна как "Власть". Обычно она говорит о разностороннем, умном и проницательном человеке, который не только уверенно достигает своих целей, но и помогает другим советами. В ближайшее время судьба может устроить Вам "экзамен", небольшое испытание, но силой ясного ума и решительности Вы справитесь с ним.
Правосудие (Справедливость)
Это карта действия, направленного на придание жизни равновесия. 1 апреля Вам удастся найти баланс между сферами своей жизни. Также легко будет учиться чему-то новому.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть в 2023 году.