Таропрогноз на 1 квітня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу
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День обіцяє бути напрочуд позитивним
У суботу, 1 квітня, на багатьох чекають гарні новини, гармонія та досягнення в різних сферах життя.
Так обіцяють карти Таро, які випали у розкладі на перший день квітня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:
Тепер погляньте, яка це була карта:
І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:
Десятка кубків
Ще ця карта називається Владика досягнутого успіху, і вона вказує на гармонію та благополуччя, насамперед у справах сімейних, обіцяє спокій та душевну рівновагу.
Король мечів
Ще ця карта відома як "Влада". Зазвичай вона говорить про різнобічну, розумну і проникливу людину, яка не тільки впевнено досягає своїх цілей, а й допомагає іншим порадами. Найближчим часом доля може влаштувати Вам "іспит", невелике випробування, але силою ясного розуму та рішучості Ви впораєтеся з ним.
Правосуддя (Справедливість)
Це карта дії, спрямованої на надання життю рівноваги. 1 квітня Вам вдасться віднайти баланс між сферами свого життя. Також легко буде вчитися чогось нового.
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