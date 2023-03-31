Таропрогноз на 1 квітня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

День обіцяє бути напрочуд позитивним

У суботу, 1 квітня, на багатьох чекають гарні новини, гармонія та досягнення в різних сферах життя.

Так обіцяють карти Таро, які випали у розкладі на перший день квітня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Десятка кубків, Король мечів, Правосуддя (Справедливість)

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Десятка кубків

Ще ця карта називається Владика досягнутого успіху, і вона вказує на гармонію та благополуччя, насамперед у справах сімейних, обіцяє спокій та душевну рівновагу.

Король мечів

Ще ця карта відома як "Влада". Зазвичай вона говорить про різнобічну, розумну і проникливу людину, яка не тільки впевнено досягає своїх цілей, а й допомагає іншим порадами. Найближчим часом доля може влаштувати Вам "іспит", невелике випробування, але силою ясного розуму та рішучості Ви впораєтеся з ним.

Правосуддя (Справедливість)

Це карта дії, спрямованої на надання життю рівноваги. 1 квітня Вам вдасться віднайти баланс між сферами свого життя. Також легко буде вчитися чогось нового.

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