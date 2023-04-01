Укр

Таропрогноз на 2 апреля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Прогноз Таро, чего Вам ждать во второй день апреля
Прогноз Таро, чего Вам ждать во второй день апреля. Фото telegraf.com.ua

Некоторые могут захотеть забыться в этот день

В воскресенье, 2 апреля, многих ждет удача и успешное разрешение старой проблемы, однако других ждет весьма апатичное, а то и депрессивное настроение.

Так обещают карты Таро, которые выпали в раскладе на второй день апреля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Пятерка жезлов, перевернутый Паж кубков, Шестерка жезлов

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Пятерка жезлов

Вы можете найти новый удачный выход из затянувшейся неприятной ситуации. Старый конфликт может разрешиться в пользу мира и гармонии. Также для Вас наступило отличное время, чтобы заняться спортом и менять старые привычки.

Перевернутый Паж кубков

В обычном положении это довольно позитивная карта, однако перевернутая она предупреждает, что 2 апреля у Вас может появиться желание убежать от себя и проблем в мир иллюзий, телевидения, алкоголя и других способов забыться. Доверяйте интуиции и не дайте такому настроению пошатнуть Вашу уверенность в себе.

Шестерка жезлов

Эта карта называется Владыкой триумфа, и она обещает удачу, денежные поступления, положительный результат работы, выигрыш.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие испытания 2023 год приготовил для всех знаков Зодиака по картам Таро.

Теги:
#Прогноз Таро