Таропрогноз на 2 апреля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье

Некоторые могут захотеть забыться в этот день

В воскресенье, 2 апреля, многих ждет удача и успешное разрешение старой проблемы, однако других ждет весьма апатичное, а то и депрессивное настроение.

Так обещают карты Таро, которые выпали в раскладе на второй день апреля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Пятерка жезлов, перевернутый Паж кубков, Шестерка жезлов

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Пятерка жезлов

Вы можете найти новый удачный выход из затянувшейся неприятной ситуации. Старый конфликт может разрешиться в пользу мира и гармонии. Также для Вас наступило отличное время, чтобы заняться спортом и менять старые привычки.

Перевернутый Паж кубков

В обычном положении это довольно позитивная карта, однако перевернутая она предупреждает, что 2 апреля у Вас может появиться желание убежать от себя и проблем в мир иллюзий, телевидения, алкоголя и других способов забыться. Доверяйте интуиции и не дайте такому настроению пошатнуть Вашу уверенность в себе.

Шестерка жезлов

Эта карта называется Владыкой триумфа, и она обещает удачу, денежные поступления, положительный результат работы, выигрыш.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие испытания 2023 год приготовил для всех знаков Зодиака по картам Таро.