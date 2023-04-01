Таропрогноз на 2 квітня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю

Дехто може захотіти забутися цей день

У неділю, 2 квітня, на багатьох чекає вдача і успішне вирішення старої проблеми, проте на інших чекає вельми апатичний, а то й депресивний настрій.

Так обіцяють карти Таро, які випали у розкладі на другий день квітня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута П’ятірка жезлів, перевернутий Паж кубків, Шістка жезлів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута П’ятірка жезлів

Ви можете знайти новий вдалий вихід із затяжної неприємної ситуації. Старий конфлікт може вирішитися на користь миру та гармонії. Також для Вас настав чудовий час, щоб зайнятися спортом та змінювати старі звички.

Перевернутий Паж кубків

У звичайному положенні це досить позитивна карта, проте перевернена вона попереджає, що 2 квітня у Вас може з’явитися бажання втекти від себе та проблем у світ ілюзій, телебачення, алкоголю та інших способів забутися. Довіряйте інтуїції та не дайте такому настрою похитнути Вашу впевненість у собі.

Шістка жезлів

Ця карта називається Владикою тріумфу, і вона обіцяє успіх, грошові надходження, позитивний результат роботи, виграш.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які випробування 2023 приготував для всіх знаків Зодіаку за картами Таро.