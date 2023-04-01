Именины Лидии в 2023 году: все дни, когда Лида празднует День ангела

Именины у Лиды бывают всего раз в году, не забудьте поздравить

Имя Лидия пусть не самое популярное на сегодня, но все же встречается в Украине. "Телеграф" решил рассказать, что оно значит, откуда взялось и когда все Дни ангела Лидии в году.

Значение имени Лидия

Имя Лидия имеет древнегреческое происхождение и буквально означает "жительница Лидии" с территориальной отсылкой к Лидии в Малой Азии, где был распространен культ Зевса. На территорию Киевской Руси имя распространилось вместе с христианством, однако стало популярным только в XIX веке. На сегодняшний день оно снова считается довольно редким.

Встречаются также такие формы имени Лидия как Лида, Лидуля, Лидуша, Лиля, Лина.

Принято считать, что женщины по имени Лида энергичные, волевые, обаятельные и отзывчивые, обычно принимают взвешенные решения и часто задействованы на работе, где нужно общаться с людьми. Лидии часто бывают злопамятны, но умеют и прощать. Обычно Лили также бывают очень семейными, хорошими женами и мамами.

Когда День ангела Лидии?

Носительницы имени Лидия празднуют свои именины всего один раз в году по церковному православному календарю — 5 апреля церковью почитается святая мученица Лидия Иллирийская, которую вместе с семьей жестоко пытал император Адриан, приказывал срезать плоть и бросать их в кипящее масло, однако не смог причинить им никакого вреда.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по народным приметам категорически не рекомендуется дарить любимым телефоны.