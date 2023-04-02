Таропрогноз на 3 апреля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

У многих дела пойдут на лад

В понедельник, 3 апреля, в жизни многих наступят положительные перемены, возможно наконец удастся разрешить старую проблему или же принять правильное решение.

Так обещают карты Таро, которые выпали в раскладе на третий день апреля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Башня, перевернутая Семерка мечей, перевернутая Шестерка мечей

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Башня

Настало время для перемен в Вашей жизни. В обычном положении карта говорит, что они будут серьезными и болезненными, однако перевернутая Башня указывает на то, что Вы готовы к переменам к лучшему, и сможете легко их принять.

Перевернутая Семерка мечей

В обычном положении эта карта нестабильных усилий, однако перевернутой она говорит, что в ближайшее время ситуация уравновесится. Если Вас недооценивали или обидели, 3 апреля эта проблема решится. Вы можете получить извинения, признание, вознаграждение за свои усилия.

Перевернутая Шестерка мечей

В ближайшую неделю Вам не останется ничего другого, как взглянуть на существующую проблему под другим углом и наконец взяться за ее решение, поскольку возможности уйти от нее уже не будет. Интересно, что по другому толкованию эта карта также может пророчить признание в любви.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака может круто повезти в любви в 2023 году по картам Таро.