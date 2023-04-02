Таропрогноз на 3 квітня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок

У багатьох справи підуть на лад

У понеділок, 3 квітня, у житті багатьох настануть позитивні зміни, можливо нарешті вдасться вирішити стару проблему або ж ухвалити правильне рішення.

Так обіцяють карти Таро, які випали у розкладі на третій день квітня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Башта, перегорнута Сімка мечів, перевернута Шістка мечів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Башта

Настав час для змін у вашому житті. У звичайному положенні карта каже, що вони будуть серйозними та болючими, проте перевернута Башта вказує на те, що Ви готові до змін на краще, і зможете легко їх прийняти.

Перевернута Сімка мечів

У звичайному положенні ця карта нестабільних зусиль, проте перевернутою вона каже, що найближчим часом ситуація зрівняється. Якщо Вас недооцінювали чи образили, 3 квітня ця проблема вирішиться. Ви можете отримати вибачення, зізнання, винагороду за свої зусилля.

Перевернута Шістка мечів

Найближчого тижня Вам не залишиться нічого іншого, як поглянути на існуючу проблему під іншим кутом і нарешті взятися за її вирішення, оскільки можливості втекти від неї вже не буде. Цікаво, що згідно з іншим тлумаченням ця карта також може пророкувати освідчення в коханні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яким знакам Зодіаку може круто повезти в коханні в 2023 році за картами Таро.