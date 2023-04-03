Таропрогноз на 4 апреля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

Многим стоит быть осторожнее в этот день

Во вторник, 4 апреля, некоторых ждут очень хорошие новости, в то время как другие наоборот могут столкнуться с неприятностями и сделать неправильный выбор.

Об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на четвертый день апреля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Семерка кубков, перевернутый Маг, Четверка жезлов

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Семерка кубков

Во вторник Вы можете погрязнуть в иллюзиях и сделать неверный выбор. Будьте осторожны и не рискуйте, если этого можно избежать.

Перевернутый Маг

Это карта непоследовательности и беспорядка. Она указывает, что 4 апреля либо у Вас будет хаос в мыслях и Вы можете всерьез задуматься над каким-то безнравственным поступком, либо в Вашей жизни объявится неприятная личность, которой нельзя доверять.

Четверка жезлов

Второе название карты, — Владыка завершенной работы. Она может указывать на то, что в ближайшем будущем Вас ждет благополучный и счастливый исход чего-то, — будь то рабочие, семейные, романтичные дела или борьба с болезнью.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие сюрпризы 2023 год приготовил всем знакам Зодиака по картам Таро.