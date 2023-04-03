Таропрогноз на 4 квітня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок

Багатьом варто бути обережнішими у цей день

У вівторок, 4 квітня, на деяких чекають дуже хороші новини, тоді як інші навпаки можуть зіткнутися з неприємностями і зробити неправильний вибір.

Про це попереджають карти Таро, які випали у розкладі на четвертий день квітня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, оберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Сімка кубків, перевернутий Маг, Четвірка жезлів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Сімка кубків

У вівторок Ви можете зануритися в ілюзії та зробити невірний вибір. Будьте обережні та не ризикуйте, якщо цього можна уникнути.

Перевернутий Маг

Це карта непослідовності та безладдя. Вона вказує, що 4 квітня або у Вас буде хаос у думках і Ви можете серйозно замислитися над якимось аморальним вчинком, або у Вашому житті з’явиться неприємна особистість, якій не можна довіряти.

Четвірка жезлів

Друга назва карти — Владика завершеної роботи. Вона може вказувати на те, що в найближчому майбутньому на Вас чекає благополучний і щасливий результат чогось, будь то робочі, сімейні, романтичні справи або боротьба з хворобою.

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