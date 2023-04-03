Таропрогноз на 4 квітня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок
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Багатьом варто бути обережнішими у цей день
У вівторок, 4 квітня, на деяких чекають дуже хороші новини, тоді як інші навпаки можуть зіткнутися з неприємностями і зробити неправильний вибір.
Про це попереджають карти Таро, які випали у розкладі на четвертий день квітня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, оберіть одну з карт на фото:
Тепер погляньте, яка це була карта:
І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:
Сімка кубків
У вівторок Ви можете зануритися в ілюзії та зробити невірний вибір. Будьте обережні та не ризикуйте, якщо цього можна уникнути.
Перевернутий Маг
Це карта непослідовності та безладдя. Вона вказує, що 4 квітня або у Вас буде хаос у думках і Ви можете серйозно замислитися над якимось аморальним вчинком, або у Вашому житті з’явиться неприємна особистість, якій не можна довіряти.
Четвірка жезлів
Друга назва карти — Владика завершеної роботи. Вона може вказувати на те, що в найближчому майбутньому на Вас чекає благополучний і щасливий результат чогось, будь то робочі, сімейні, романтичні справи або боротьба з хворобою.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які сюрпризи 2023 приготував усім знакам Зодіаку за картами Таро.