Есть свои нюансы: как снять показатели счетчика за газ

Какую цифру надо записывать

Каждый месяц украинцы должны вовремя передавать показатели счетчиков, чтобы избежать долгов и высоких цифр в платежках за коммунальные услуги. При этом важно не только сделать это своевременно, но и записать нужную цифру.

Как говорится в материале портала portmone.com, свои нюансы есть и с газовыми счетчиками, однако разобраться в них не сложно.

Стоит помнить, что эти устройства бывают двух типов — механические и электронные. Впрочем, единственным различием между ими является способ отображения информации.

В механическом варианте цифры будут выводиться на табло при помощи механических роликов, а в электронных версиях — на циферблат.

Чтобы правильно передать показатели счетчика, важно помнить, что надо записывать только целую цифру, то есть полностью игнорировать все, что указано после запятой.

Кроме того, стоит проигнорировать ноли, которые идут перед числом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как не ошибиться во время снимания показателей с электросчетчика. Важно понимать, что существует несколько видов таких приборов, в том числе некоторые из них считают потребление в нескольких зонах.