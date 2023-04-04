Как удалить мох с тротуарной плитки без лишних хлопот: 15-минутный лайфхак

Очистить тротуар поможет дешевое подручное средство

После зимних месяцев ваш двор может выглядеть неприглядным, поэтому требует уборки. Важная задача – справиться с нежелательной растительностью вокруг дома, в частности очистить от мха тротуарную плитку.

Простой, но действенный лайфхак с одним дешевым подручным средством за 15 минут удалит мох с тротуара. Об этом пишет Mirror.

Мох на тротуаре должен быть удален, так как может стать скользким и опасным. Однако использование химикатов нежелательно для других растений на участке, поэтому предпочтительнее прибегнуть к более щадящему методу очистки.

Чтобы избавиться от мха на тротуарной плитке, воспользуйтесь обычным предметом домашнего обихода, который известен своей способностью очищать практически все — столовым уксусом. Вам нужно смешать равные части уксуса и воды в пульверизаторе. Затем нанесите раствор на мох и оставьте на 15 минут. После этого вы легко удалите зелень щеткой.

Кроме того, желательно переместить внутренний дворик в солнечное место, тогда риск мха существенно снижается. По крайней мере удалите любые нависающие ветви, которые делают тень над тротуаром.

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