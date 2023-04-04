Таропрогноз на 5 апреля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду

День выдастся не самым благоприятным

В среду, 5 апреля, многие могут сделать неверный выбор или совершить необдуманный поступок, однако некоторые наоборот разрешат старую проблему.

Об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на пятый день апреля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Королева жезлов, Семерка кубков, перевернутая Семерка мечей

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Королева жезлов

Эта карта описывает нестабильную, эгоистичную и независимую женщину, которая сама не знает, чего хочет. В среду Вы можете быть склонны к импульсивным непродуманным поступкам и конфликтам, а в отношениях могут проявиться ревность и тщеславие. Поберегите своих близких, чтобы не поссориться на ровном месте.

Семерка кубков

5 апреля Вы можете погрязнуть в иллюзиях и сделать неверный выбор. Будьте осторожны и не рискуйте, если этого можно избежать.

Перевернутая Семерка мечей

В обычном положении эта карта нестабильных усилий, однако перевернутой она говорит, что в ближайшее время ситуация уравновесится. Если Вас недооценивали или обидели, скоро эта проблема решится. Вы можете получить извинения, признание, вознаграждение за свои усилия.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака будут любимцами Амура до конца 2023 года по картам Таро.