Таропрогноз на 5 квітня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу

День видасться не найсприятливішим

У середу, 5 квітня, багато хто може зробити невірний вибір або необдуманий вчинок, проте деякі, навпаки, вирішать стару проблему.

Про це попереджають карти Таро, які випали у розкладі на п’ятий день квітня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Королева жезлів, Сімка кубків, перевернута Сімка мечів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Королева жезлів

Ця карта описує нестабільну, егоїстичну та незалежну жінку, яка сама не знає, чого хоче. У середу Ви можете бути схильні до імпульсивних непродуманих вчинків та конфліктів, а у відносинах можуть проявитися ревнощі та марнославство. Побережіть своїх близьких, щоб не посваритися на рівному місці.

Сімка кубків

5 квітня Ви можете зануритися в ілюзії та зробити невірний вибір. Будьте обережні та не ризикуйте, якщо цього можна уникнути.

Перевернута Сімка мечів

У звичайному положенні ця карта нестабільних зусиль, проте перевернутою вона каже, що найближчим часом ситуація зрівняється. Якщо Вас недооцінювали або образили, незабаром ця проблема вирішиться. Ви можете отримати вибачення, зізнання, винагороду за свої зусилля.

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