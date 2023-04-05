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Таропрогноз на 6 апреля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего Вам ждать на шестой день апреля
Прогноз Таро, чего Вам ждать на шестой день апреля. Фото telegraf.com.ua

Для большинства четверг выдастся хорошим

В четверг, 6 апреля, некоторые могут стать на шаг ближе к материальному благополучию и мудрости, в то время как другие наоборот рискуют навредить себе или получить плохие новости.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на шестой день апреля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Повешенный, перевернутый Паж жезлов, Четверка пентаклей

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Повешенный

Несмотря на мрачное название, эта карта говорит о человеке, который отрекся от чего-то меньшего для большего блага, что-то переосмыслил и стал мудрее. Вскоре у Вас могут измениться ценности или случиться перемены в жизни. В любом случае, не бойтесь и просто верьте, что все будет так, как предназначено, и только к лучшему.

Перевернутый Паж жезлов

6 апреля Вы можете быть склонными к неоправданному риску и упрямству, которое может Вам навредить. Также карта предсказывает дурные новости или важные вести, пришедшие с запозданием.

Четверка пентаклей

Второе название карты Владыка земной власти. Она указывает, что Вы сможете сделать шаг к материальному благополучию и стабильности, если будете тщательно продумывать каждый шаг.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, какие знаки Зодиака могут разбогатеть в 2023 году.

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