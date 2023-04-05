Таропрогноз на 6 апреля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг
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Для большинства четверг выдастся хорошим
В четверг, 6 апреля, некоторые могут стать на шаг ближе к материальному благополучию и мудрости, в то время как другие наоборот рискуют навредить себе или получить плохие новости.
На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на шестой день апреля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:
Повешенный
Несмотря на мрачное название, эта карта говорит о человеке, который отрекся от чего-то меньшего для большего блага, что-то переосмыслил и стал мудрее. Вскоре у Вас могут измениться ценности или случиться перемены в жизни. В любом случае, не бойтесь и просто верьте, что все будет так, как предназначено, и только к лучшему.
Перевернутый Паж жезлов
6 апреля Вы можете быть склонными к неоправданному риску и упрямству, которое может Вам навредить. Также карта предсказывает дурные новости или важные вести, пришедшие с запозданием.
Четверка пентаклей
Второе название карты Владыка земной власти. Она указывает, что Вы сможете сделать шаг к материальному благополучию и стабильности, если будете тщательно продумывать каждый шаг.
Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, какие знаки Зодиака могут разбогатеть в 2023 году.