Таропрогноз на 6 квітня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер

Для більшості четвер видасться файним

У четвер, 6 квітня, деякі можуть стати на крок ближчими до матеріального благополуччя та мудрості, тоді як інші навпаки ризикують нашкодити собі або отримати погані новини.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на шостий день квітня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Повішений, перевернутий Паж жезлів, Четвірка пентаклів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Повішений

Незважаючи на похмуру назву, ця карта говорить про людину, яка зреклася чогось меншого для більшого блага, щось переосмислила і стала мудрішою. Незабаром у Вас можуть змінитись цінності або статися зміни в житті. У будь-якому випадку, не бійтеся і просто вірте, що все буде так, як призначено, і лише на краще.

Перевернутий Паж жезлів

6 квітня Ви можете бути схильними до невиправданого ризику та впертості, що може зашкодити Вам. Також карта пророкує погані новини або важливі звістки, що прийшли із запізненням.

Четвірка пентаклів

Друга назва карти Владика земної влади. Вона вказує, що Ви зможете зробити крок до матеріального благополуччя та стабільності, якщо ретельно продумуватимете кожен крок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти у 2023 році.