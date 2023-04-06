Таропрогноз на 7 апреля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Не игнорируйте советы и не бойтесь пробовать новое

Пятница, 7 апреля, обещает быть на удивление благоприятной, — в этот день Вы можете получить полезный совет, изменить жизнь к лучшему, добиться успеха.

Во всяком случае, именно это обещают карты Таро, которые выпали в раскладе на седьмой день апреля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Отшельник, перевернутая Шестерка кубков, Маг

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Отшельник

В пятницу особенно прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, карта указывает на то, что Ваша интуиция будет острее прежнего. Также не пропускайте мимо ушей советы, возможно в них будет крыться ответ на волнующий Вас вопрос.

Перевернутая Шестерка кубков

Вскоре Вы можете столкнуться с серьезными переменами, — будьте к ним готовы, отпустите прошлые обиды и тяжкие воспоминания, и будьте открыты к настоящему и будущему.

Маг

Эта карта говорит, что Вы можете получить возможность добиться успеха, решить какие-то задачи и приумножить состояние путем творческих и отчасти экстравагантных решений. Не бойтесь пробовать новое.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие испытания уготовил 2023 год для всех знаков Зодиака по картам Таро.