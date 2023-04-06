Таропрогноз на 7 квітня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

Не ігноруйте поради та не бійтеся пробувати нове

П’ятниця, 7 квітня, обіцяє бути напрочуд сприятливою, — в цей день Ви можете отримати корисну пораду, змінити життя на краще, досягти успіху.

Принаймні саме це обіцяють карти Таро, які випали в розкладі на сьомий день квітня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Самітник, перевернута Шістка кубків, Маг

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Самітник

У п’ятницю особливо прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, карта вказує на те, що Ваша інтуїція буде гострішою, ніж зазвичай. Також не пропускайте повз вуха поради, можливо в них буде критися відповідь на питання, що хвилює Вас.

Перевернута Шістка кубків

Незабаром Ви можете зіткнутися з серйозними змінами — будьте готові до них, відпустіть минулі образи і тяжкі спогади, і будьте відкриті до майбутнього.

Маг

Ця карта каже, що Ви можете отримати можливість досягти успіху, вирішити якісь завдання та примножити статки шляхом творчих та частково екстравагантних рішень. Не бійтеся пробувати щось нове.

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