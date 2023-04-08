Таропрогноз на 9 апреля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье

Некоторые будут склонны спорить со всем миром в конце недели

В воскресенье, 9 апреля, одни смогут продвинуться на пути к финансовому успеху, в то время как других ждут внезапные перемены и дурное настроение.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на девятый день апреля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Четверка пентаклей, Рыцарь мечей, перевернутый Отшельник

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Четверка пентаклей

Второе название карты Владыка земной власти. Она указывает, что Вы сможете существенно продвинуться к материальному благополучию и стабильности, если будете тщательно продумывать каждый шаг.

Рыцарь мечей

Этот рыцарь предсказывает внезапные, неожиданные события и может быть даже конфликт, но, если Вы будете действовать решительно, хладнокровно, и не станете игнорировать советы окружающих, Вы обязательно продвинетесь в своих планах.

Перевернутый Отшельник

Эта карта указывает на то, что в воскресенье кто-то или что-то может тревожить Ваш покой, Вы будете склонны спорить со всем миром и зря игнорировать чужую помощь.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разориться в 2023 году по картам Таро.