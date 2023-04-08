Таропрогноз на 9 квітня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю

Деякі будуть схильні сперечатися з усім світом наприкінці тижня

У неділю, 9 квітня, одні зможуть просунутися на шляху до фінансового успіху, тоді як на інших чекають раптові зміни та поганий настрій.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на дев’ятий день квітня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Четвірка пентаклів, Лицар мечів, перевернутий Самітник

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Четвірка пентаклів

Друга назва карти Владика земної влади. Вона вказує, що Ви зможете просунутися на шляху до матеріального благополуччя та стабільності, якщо ретельно продумуватимете кожен крок.

Лицар мечів

Цей лицар передбачає раптові, несподівані події і може бути навіть конфлікт, але, якщо Ви діятимете рішуче, холоднокровно, і не ігноруватимете поради оточуючих, Ви обов’язково просунетеся у своїх планах.

Перевернутий Самітник

Ця карта вказує на те, що в неділю хтось або щось може турбувати Ваш спокій, Ви будете схильні сперечатися з усім світом і дарма ігнорувати чужу допомогу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розоритися у 2023 році за картами Таро.