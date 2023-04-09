Таропрогноз на 10 апреля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

У некоторых понедельник пройдет под знаком романтики

В понедельник, 10 апреля, некоторые могут посвятить себя романтике и избавлению от страхов и токсичности, однако другие наоборот могут быть склонны к необдуманным и поспешным решениям, что может вылезти боком.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на десятый день апреля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Рыцарь кубков, перевернутый Дьявол, перевернутый Рыцарь жезлов

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Рыцарь кубков

Этот рыцарь обещает Вам романтическое настроение на 10 апреля, — посвятите время себе и близким, порадуйте себя какой-то маленькой приятностью. В этот день отношения с кем-то у Вас могут выйти на следующий уровень. Однако не позволяйте себе слишком витать в облаках.

Перевернутый Дьявол

Обычно это карта токсичности, страха и ошибок, но в перевернутом виде она наоборот указывает на то, что Вы наберетесь силы и храбрости, чтобы начать освобождаться от манипуляций и негатива, которые давили на Вас в последнее время в какой-то из сфер жизни.

Перевернутый Рыцарь жезлов

10 апреля Вы можете быть склонны к авантюрам, лишним рискам, подозрительности и спешке, — будьте осторожны, поскольку необдуманные решения могут принести малоприятные последствия.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака может ожидать разрыв в 2023 году по картам Таро.