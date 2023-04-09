Таропрогноз на 10 квітня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок

У деяких понеділок пройде під знаком романтики

У понеділок, 10 квітня, деякі можуть присвятити себе романтиці та порятунку від страхів та токсичності, проте інші навпаки можуть бути схильні до необдуманих та поспішних рішень, що може вилізти боком.

На це вказують карти Таро, які випали на десятий день квітня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Лицар кубків, перевернутий Диявол, перевернутий Лицар жезлів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Лицар кубків

Цей лицар обіцяє Вам романтичний настрій на 10 квітня — присвятіть час собі та близьким, порадуйте себе якоюсь маленькою приємністю. Цього дня стосунки з кимось у Вас можуть вийти на наступний рівень. Однак не дозволяйте собі занадто витати у хмарах.

Перевернутий Диявол

Зазвичай це карта токсичності, страху та помилок, але в перевернутому вигляді вона навпаки вказує на те, що Ви наберетеся сили та хоробрості, щоб почати звільнятися від маніпуляцій та негативу, які тиснули на Вас останнім часом у якійсь із сфер життя.

Перевернутий Лицар жезлів

10 квітня Ви можете бути схильні до авантюр, зайвих ризиків, підозрілості та поспіху — будьте обережні, оскільки необдумані рішення можуть принести малоприємні наслідки.

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