Таропрогноз на 11 апреля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

Для некоторых выпадет возможность проявить свою силу

Во вторник, 11 апреля, некоторым предстоят испытания, однако другим наоборот лучше провести время в спокойствии и никуда не ввязываться.

Об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на одиннадцатый день апреля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Двойка жезлов, перевернутая Смерть, Десятка жезлов

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Двойка жезлов

Это неоднозначная карта, в перевернутом положении говорящая о человеке, которым правят всеми, но сам он не управляет ничем. Она может говорить о неуверенности и отсутствии потенциала, который Вы чувствуете, но не можете признать, на фоне чего возможны конфликты. Старайтесь сохранять нейтралитет, особенно в рабочих вопросах и коллективе.

Перевернутая Смерть

В обычном положении карта говорит о "смерти" устаревшего и ненужного в жизни, обновлении и новом этапе. Однако перевернутая Смерть, — предвестник тупика и застоя. Позвольте себе бездействовать, Вам это нужно.

Десятка жезлов

Эта карта еще называется Владыкой великой силы. Она говорит, что 11 апреля Вы можете столкнуться с какой-то проблемой, однако Сила будет на Вашей стороне. Возможно, будет нелегко, но Вы предупреждены и справитесь.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие испытания выпадут каждому знаку Зодиака до конца года по картам Таро.