Таропрогноз на 11 апреля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник
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Для некоторых выпадет возможность проявить свою силу
Во вторник, 11 апреля, некоторым предстоят испытания, однако другим наоборот лучше провести время в спокойствии и никуда не ввязываться.
Об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на одиннадцатый день апреля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:
Перевернутая Двойка жезлов
Это неоднозначная карта, в перевернутом положении говорящая о человеке, которым правят всеми, но сам он не управляет ничем. Она может говорить о неуверенности и отсутствии потенциала, который Вы чувствуете, но не можете признать, на фоне чего возможны конфликты. Старайтесь сохранять нейтралитет, особенно в рабочих вопросах и коллективе.
Перевернутая Смерть
В обычном положении карта говорит о "смерти" устаревшего и ненужного в жизни, обновлении и новом этапе. Однако перевернутая Смерть, — предвестник тупика и застоя. Позвольте себе бездействовать, Вам это нужно.
Десятка жезлов
Эта карта еще называется Владыкой великой силы. Она говорит, что 11 апреля Вы можете столкнуться с какой-то проблемой, однако Сила будет на Вашей стороне. Возможно, будет нелегко, но Вы предупреждены и справитесь.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие испытания выпадут каждому знаку Зодиака до конца года по картам Таро.