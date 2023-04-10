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Таропрогноз на 11 апреля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего Вам ждать на одиннадцатый день апреля
Прогноз Таро, чего Вам ждать на одиннадцатый день апреля. Фото telegraf.com.ua

Для некоторых выпадет возможность проявить свою силу

Во вторник, 11 апреля, некоторым предстоят испытания, однако другим наоборот лучше провести время в спокойствии и никуда не ввязываться.

Об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на одиннадцатый день апреля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Двойка жезлов, перевернутая Смерть, Десятка жезлов

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Двойка жезлов

Это неоднозначная карта, в перевернутом положении говорящая о человеке, которым правят всеми, но сам он не управляет ничем. Она может говорить о неуверенности и отсутствии потенциала, который Вы чувствуете, но не можете признать, на фоне чего возможны конфликты. Старайтесь сохранять нейтралитет, особенно в рабочих вопросах и коллективе.

Перевернутая Смерть

В обычном положении карта говорит о "смерти" устаревшего и ненужного в жизни, обновлении и новом этапе. Однако перевернутая Смерть, — предвестник тупика и застоя. Позвольте себе бездействовать, Вам это нужно.

Десятка жезлов

Эта карта еще называется Владыкой великой силы. Она говорит, что 11 апреля Вы можете столкнуться с какой-то проблемой, однако Сила будет на Вашей стороне. Возможно, будет нелегко, но Вы предупреждены и справитесь.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие испытания выпадут каждому знаку Зодиака до конца года по картам Таро.

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