Таропрогноз на 11 квітня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок

Для деяких випаде можливість продемонструвати свою силу

У вівторок, 11 квітня, деяких чекають випробування, проте іншим навпаки краще провести час у спокої і нікуди не вплутуватися.

Про це попереджають карти Таро, які випали у розкладі на одинадцятий день квітня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Ліворуч праворуч — перевернута Двійка жезлів, перевернута Смерть, Десятка жезлів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Двійка жезлів

Це неоднозначна карта, що в перевернутому положенні говорить про людину, якою правлять усіма, але сама вона не керує нічим. Вона може говорити про невпевненість та відсутність потенціалу, який Ви відчуваєте, але не можете визнати, на тлі чого можливі конфлікти. Намагайтеся зберігати нейтралітет, особливо у робочих питаннях та колективі.

Перевернута Смерть

У звичайному положенні карта говорить про "смерть" застарілого і непотрібного в житті, оновлення та новий етап. Однак перевернута Смерть — провісник застою. Дозвольте собі не діяти, Вам це потрібно.

Десятка жезлів

Ця карта ще називається Владикою великої сили. Вона каже, що 11 квітня Ви можете зіткнутися із якоюсь проблемою, проте Сила буде на Вашій стороні. Можливо, буде нелегко, але Ви попереджені та впораєтеся.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які випробування випадуть кожному знаку Зодіаку до кінця року за картами Таро.