Таропрогноз на 12 апреля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду

Некоторым может подвернуться счастливый шанс

Среда, 12 апреля, многим принесет возможность проявить себя и добиться успеха, однако некоторым наоборот стоит пока отдохнуть и ничего не делать.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на двенадцатый день апреля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Смерть, Семерка жезлов, Восьмерка жезлов

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Смерть

В прямом положении карта говорит о "смерти" устаревшего и ненужного в жизни, обновлении и новом этапе. Однако перевернутая Смерть, — предвестник тупика и застоя. Позвольте себе бездействовать, Вам это нужно.

Семерка жезлов

Прежде всего эта карта мужества и конфронтации. Она говорит о том, что в какой-то из сфер жизни Вас ждет борьба, непростая ситуация, но, если Вы проявите смелость и решительность, все уладится к лучшему.

Восьмерка жезлов

Это карта еще известна как "Скорость", — она символ вдохновения, озарения, творческого успеха. В среду Вам может подвернуться счастливый шанс, так что постарайтесь успеть схватить удачу за хвост.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть в 2023 году по картам Таро.