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Таропрогноз на 12 апреля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего Вам ждать на двенадцатый день апреля
Прогноз Таро, чего Вам ждать на двенадцатый день апреля. Фото telegraf.com.ua

Некоторым может подвернуться счастливый шанс

Среда, 12 апреля, многим принесет возможность проявить себя и добиться успеха, однако некоторым наоборот стоит пока отдохнуть и ничего не делать.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на двенадцатый день апреля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Смерть, Семерка жезлов, Восьмерка жезлов

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Смерть

В прямом положении карта говорит о "смерти" устаревшего и ненужного в жизни, обновлении и новом этапе. Однако перевернутая Смерть, — предвестник тупика и застоя. Позвольте себе бездействовать, Вам это нужно.

Семерка жезлов

Прежде всего эта карта мужества и конфронтации. Она говорит о том, что в какой-то из сфер жизни Вас ждет борьба, непростая ситуация, но, если Вы проявите смелость и решительность, все уладится к лучшему.

Восьмерка жезлов

Это карта еще известна как "Скорость", — она символ вдохновения, озарения, творческого успеха. В среду Вам может подвернуться счастливый шанс, так что постарайтесь успеть схватить удачу за хвост.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть в 2023 году по картам Таро.

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