Таропрогноз на 12 квітня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу

Деяким може трапитися щасливий шанс

Середа, 12 квітня, багатьом принесе можливість проявити себе і досягти успіху, проте деяким навпаки варто поки що відпочити і нічого не робити.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на дванадцятий день квітня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Смерть, Сімка жезлів, Вісімка жезлів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Смерть

У прямому положенні карта говорить про "смерть" застарілого і непотрібного в житті, оновлення та новий етап. Однак перевернута Смерть — провісник глухого кута і застою. Дозвольте собі не діяти, Вам це потрібно.

Сімка жезлів

Насамперед ця карта мужності та конфронтації. Вона говорить про те, що в якійсь із сфер життя на Вас чекає боротьба, непроста ситуація, але, якщо Ви виявите сміливість і рішучість, все владнається на краще.

Вісімка жезлів

Ця карта ще відома як "Швидкість", вона символ натхнення, осяяння, творчого успіху. У середу Вам може повернутися щасливий шанс, тож постарайтеся встигнути схопити успіх за хвіст.

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