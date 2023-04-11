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Таропрогноз на 12 квітня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Прогноз Таро, чого Вам очікувати на дванадцятий день квітня
Прогноз Таро, чого Вам очікувати на дванадцятий день квітня. Фото telegraf.com.ua

Деяким може трапитися щасливий шанс

Середа, 12 квітня, багатьом принесе можливість проявити себе і досягти успіху, проте деяким навпаки варто поки що відпочити і нічого не робити.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на дванадцятий день квітня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Смерть, Сімка жезлів, Вісімка жезлів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Смерть

У прямому положенні карта говорить про "смерть" застарілого і непотрібного в житті, оновлення та новий етап. Однак перевернута Смерть — провісник глухого кута і застою. Дозвольте собі не діяти, Вам це потрібно.

Сімка жезлів

Насамперед ця карта мужності та конфронтації. Вона говорить про те, що в якійсь із сфер життя на Вас чекає боротьба, непроста ситуація, але, якщо Ви виявите сміливість і рішучість, все владнається на краще.

Вісімка жезлів

Ця карта ще відома як "Швидкість", вона символ натхнення, осяяння, творчого успіху. У середу Вам може повернутися щасливий шанс, тож постарайтеся встигнути схопити успіх за хвіст.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти у 2023 році за картами Таро.

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