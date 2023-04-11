Таропрогноз на 12 квітня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу
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Деяким може трапитися щасливий шанс
Середа, 12 квітня, багатьом принесе можливість проявити себе і досягти успіху, проте деяким навпаки варто поки що відпочити і нічого не робити.
Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на дванадцятий день квітня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:
Тепер погляньте, яка це була карта:
І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:
Перевернута Смерть
У прямому положенні карта говорить про "смерть" застарілого і непотрібного в житті, оновлення та новий етап. Однак перевернута Смерть — провісник глухого кута і застою. Дозвольте собі не діяти, Вам це потрібно.
Сімка жезлів
Насамперед ця карта мужності та конфронтації. Вона говорить про те, що в якійсь із сфер життя на Вас чекає боротьба, непроста ситуація, але, якщо Ви виявите сміливість і рішучість, все владнається на краще.
Вісімка жезлів
Ця карта ще відома як "Швидкість", вона символ натхнення, осяяння, творчого успіху. У середу Вам може повернутися щасливий шанс, тож постарайтеся встигнути схопити успіх за хвіст.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти у 2023 році за картами Таро.