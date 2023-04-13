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Таропрогноз на 14 апреля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего Вам ждать на четырнадцатый день апреля
Прогноз Таро, чего Вам ждать на четырнадцатый день апреля. Фото telegraf.com.ua

Конец рабочей недели выйдет непростым

Пятница, 14 апреля, многим принесет испытания, хлопоты, конфликты и перемены, — однако со всем можно справиться, если заранее знать, к чему готовиться.

А об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на четырнадцатый день апреля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Двойка жезлов, перевернутая Десятка жезлов, Смерть

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Двойка жезлов

В этом положении карта может говорить о неуверенности и отсутствии потенциала, который Вы чувствуете, но не можете признать, на фоне чего возможны конфликты, пустые хлопоты, срыв планов. Старайтесь в пятницу сохранять нейтралитет, особенно в рабочих вопросах и коллективе.

Перевернутая Десятка жезлов

Карта предупреждает, что в ближайшее время Вы можете стать жертвой чужой злой воли, разочароваться или заболеть. Также карта может говорить о том, что чтобы добиться поставленных целей, Вам придется пойти по головам и приложить максимум усилий.

Смерть

Пусть Вас не пугает название карты, на самом деле она предрекает "смерть" старых устоев или пройденного этапа в жизни. Возможно, это будут карьерные или жилищные перемены, или Вы наконец просто сможете проститься со старыми душевными ранами и переродиться в эмоциональном плане. Не пытайтесь удержать старое, без него Вы почувствуете себя легче и свободнее.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разориться в 2023 году по картам Таро.

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