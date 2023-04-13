Таропрогноз на 14 апреля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Конец рабочей недели выйдет непростым

Пятница, 14 апреля, многим принесет испытания, хлопоты, конфликты и перемены, — однако со всем можно справиться, если заранее знать, к чему готовиться.

А об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на четырнадцатый день апреля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Двойка жезлов, перевернутая Десятка жезлов, Смерть

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Двойка жезлов

В этом положении карта может говорить о неуверенности и отсутствии потенциала, который Вы чувствуете, но не можете признать, на фоне чего возможны конфликты, пустые хлопоты, срыв планов. Старайтесь в пятницу сохранять нейтралитет, особенно в рабочих вопросах и коллективе.

Перевернутая Десятка жезлов

Карта предупреждает, что в ближайшее время Вы можете стать жертвой чужой злой воли, разочароваться или заболеть. Также карта может говорить о том, что чтобы добиться поставленных целей, Вам придется пойти по головам и приложить максимум усилий.

Смерть

Пусть Вас не пугает название карты, на самом деле она предрекает "смерть" старых устоев или пройденного этапа в жизни. Возможно, это будут карьерные или жилищные перемены, или Вы наконец просто сможете проститься со старыми душевными ранами и переродиться в эмоциональном плане. Не пытайтесь удержать старое, без него Вы почувствуете себя легче и свободнее.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разориться в 2023 году по картам Таро.