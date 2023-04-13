Таропрогноз на 14 квітня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

Кінець робочого тижня вийде непростим

П’ятниця, 14 квітня, багатьом принесе випробування, клопоти, конфлікти та зміни, — проте з усім можна впоратися, якщо заздалегідь знати, до чого готуватися.

А про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на чотирнадцятий день квітня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Двійка жезлів, перевернута Десятка жезлів, Смерть

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Двійка жезлів

У цьому положенні карта може говорити про невпевненість та відсутність потенціалу, який Ви відчуваєте, але не можете визнати, на тлі чого можливі конфлікти, порожні клопоти, зрив планів. Намагайтеся у п’ятницю зберігати нейтралітет, особливо у робочих питаннях та колективі.

Перевернута Десятка жезлів

Карта попереджає, що найближчим часом Ви можете стати жертвою чужої злої волі, розчаруватися чи захворіти. Також карта може говорити про те, що щоб досягти поставленої мети, Вам доведеться піти по головах і докласти максимум зусиль.

Смерть

Нехай Вас не лякає назва карти, насправді вона пророкує "смерть" старих принципів або пройденого етапу в житті. Можливо, це будуть кар’єрні чи житлові зміни, або Ви нарешті просто зможете попрощатися зі старими душевними ранами та переродитись у емоційному плані. Не намагайтеся утримати старе, без нього Ви відчуєте себе легше та вільніше.

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