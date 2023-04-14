Таропрогноз на 15 апреля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу
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На этот день все карты выпали в перевернутых позициях
Суббота, 15 апреля, у многих выдастся днем довольно тяжелым и депрессивным, — и лучше заранее к нему подготовиться.
Об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на пятнадцатый день апреля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:
Перевернутая Пятерка мечей
Это Владыка поражения, и она предупреждает, что у Вас может что-то пойти не по плану, свалиться внезапная проблема или несчастье. Лучше пока отложите все важные дела и решения.
Перевернутый Паж кубков
В обычном положении это довольно позитивная карта, однако перевернутая она предупреждает, что 15 апреля Вы можете быть подвержены довольно депрессивным настроениям, испытывать желание "убежать" от всего в мир иллюзий, телевидения, алкоголя и других способов забыться. Доверяйте интуиции и не дайте такому настроению пошатнуть Вашу уверенность в себе.
Перевернутая Девятка мечей
Вскоре в жизни наступит более благоприятный период, надежда и вера помогут Вам оправиться от испытаний, — а пока запаситесь терпением.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака стоит ждать успеха и процветания в 2023 году по картам Таро.