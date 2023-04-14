Таропрогноз на 15 апреля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

На этот день все карты выпали в перевернутых позициях

Суббота, 15 апреля, у многих выдастся днем довольно тяжелым и депрессивным, — и лучше заранее к нему подготовиться.

Об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на пятнадцатый день апреля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Пятерка мечей, перевернутый Паж кубков, перевернутая Девятка мечей

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Пятерка мечей

Это Владыка поражения, и она предупреждает, что у Вас может что-то пойти не по плану, свалиться внезапная проблема или несчастье. Лучше пока отложите все важные дела и решения.

Перевернутый Паж кубков

В обычном положении это довольно позитивная карта, однако перевернутая она предупреждает, что 15 апреля Вы можете быть подвержены довольно депрессивным настроениям, испытывать желание "убежать" от всего в мир иллюзий, телевидения, алкоголя и других способов забыться. Доверяйте интуиции и не дайте такому настроению пошатнуть Вашу уверенность в себе.

Перевернутая Девятка мечей

Вскоре в жизни наступит более благоприятный период, надежда и вера помогут Вам оправиться от испытаний, — а пока запаситесь терпением.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака стоит ждать успеха и процветания в 2023 году по картам Таро.