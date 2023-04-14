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Таропрогноз на 15 квітня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Прогноз Таро, чого Вам чекати на п’ятнадцятий день квітня
Прогноз Таро, чого Вам чекати на п’ятнадцятий день квітня. Фото telegraf.com.ua

На цей день усі карти випали у перевернутих позиціях

Субота, 15 квітня, у багатьох видасться днем досить важким і депресивним, і краще заздалегідь до нього підготуватися.

Про це попереджають карти Таро, які випали у розкладі на п’ятнадцятий день квітня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута П’ятірка мечів, перевернутий Паж кубків, перевернута Дев’ятка мечів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута П’ятірка мечів

Це Владика поразки, і вона попереджає, що у Вас може щось піти не за планом, звалитися раптова проблема чи нещастя. Краще поки що відкласти всі важливі справи та рішення.

Перевернутий Паж кубків

У звичайному положенні це досить позитивна карта, проте перевернена вона попереджає, що 15 квітня Ви можете бути схильні до досить депресивних настроїв, відчувати бажання "втекти" від усього у світ ілюзій, телебачення, алкоголю та інших способів забутися. Довіряйте інтуїції та не дайте такому настрою похитнути Вашу впевненість у собі.

Перевернута Дев’ятка мечів

Незабаром у житті настане більш сприятливий період, надія і віра допоможуть Вам оговтатися від випробувань, а поки запасіться терпінням.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яким знакам Зодіаку варто чекати успіху та процвітання у 2023 році за картами Таро.

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