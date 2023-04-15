Таропрогноз на 16 апреля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье

Для большинства конец недели будет вполне благоприятным

Воскресенье, 16 апреля, многим может принести перемены к лучшему, однако некоторые в этот день наоборот могут столкнуться с потерями.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на шестнадцатый день апреля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Пятерка пентаклей, Шестерка мечей, Повешенный

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Пятерка пентаклей

Еще эта карта называется Владыкой материальных невзгод, и она предупреждает о потерях. Скорее всего подразумеваются потери материального характера, однако речь может идти и про проблемы со здоровьем и в отношениях. Придержите пока долгосрочные планы, лучше пересмотрите свои приоритеты на будущее, чтобы черная полоса быстрее закончилась.

Шестерка мечей

Эта карта обещает скорые перемены к лучшему, указывает на то, что Вы оставите позади старые проблемы и обретете спокойствие. Слушайте свой внутренний голос.

Повешенный

Эта карта говорит о человеке, который отрекся от чего-то меньшего для большего блага, что-то переосмыслил и стал мудрее. Вскоре у Вас могут измениться ценности или случиться перемены в жизни. Не бойтесь и просто верьте, что все будет так, как предназначено, и только к лучшему.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разориться в 2023 году, согласно с прогнозом карт Таро.