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Таропрогноз на 16 апреля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего Вам ждать на шестнадцатый день апреля
Прогноз Таро, чего Вам ждать на шестнадцатый день апреля. Фото telegraf.com.ua

Для большинства конец недели будет вполне благоприятным

Воскресенье, 16 апреля, многим может принести перемены к лучшему, однако некоторые в этот день наоборот могут столкнуться с потерями.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на шестнадцатый день апреля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Пятерка пентаклей, Шестерка мечей, Повешенный

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Пятерка пентаклей

Еще эта карта называется Владыкой материальных невзгод, и она предупреждает о потерях. Скорее всего подразумеваются потери материального характера, однако речь может идти и про проблемы со здоровьем и в отношениях. Придержите пока долгосрочные планы, лучше пересмотрите свои приоритеты на будущее, чтобы черная полоса быстрее закончилась.

Шестерка мечей

Эта карта обещает скорые перемены к лучшему, указывает на то, что Вы оставите позади старые проблемы и обретете спокойствие. Слушайте свой внутренний голос.

Повешенный

Эта карта говорит о человеке, который отрекся от чего-то меньшего для большего блага, что-то переосмыслил и стал мудрее. Вскоре у Вас могут измениться ценности или случиться перемены в жизни. Не бойтесь и просто верьте, что все будет так, как предназначено, и только к лучшему.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разориться в 2023 году, согласно с прогнозом карт Таро.

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