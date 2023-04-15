Таропрогноз на 16 квітня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю

Для більшості кінець тижня буде сприятливим

Неділя, 16 квітня, багатьом може принести зміни на краще, проте дехто цього дня навпаки може зіткнутися з втратами.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на шістнадцятий день квітня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — П’ятірка пентаклів, Шістка мечів, Повішений

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

П’ятірка пентаклів

Ще ця карта називається Владикою матеріальних негараздів, і вона попереджає про втрати. Швидше за все маються на увазі втрати матеріального характеру, проте також може йтися про проблеми зі здоров’ям та у відносинах. Притримайте поки що довгострокові плани, краще перегляньте свої пріоритети на майбутнє, щоб чорна смуга швидше закінчилася.

Шістка мечів

Ця карта обіцяє швидкі зміни на краще, вказує на те, що Ви залишите позаду старі проблеми і знайдете спокій. Слухайте свій голос.

Повішений

Ця карта говорить про людину, яка зреклася чогось меншого для більшого блага, щось переосмислила і стала мудрішою. Незабаром у Вас можуть змінитись цінності або статися якісь інші зміни в житті. Не бійтеся і просто вірте, що все буде так, як призначено, і тільки на краще.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розоритися у 2023 році, згідно з прогнозом карт Таро.