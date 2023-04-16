С днем рождения! Красивые пожелания для мальчика
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Именинник может до конца не осознавать всю важность поздравлений, но красивые пожелания должны быть произнесены
Праздник День рождения имеет особую ценность в детстве. Этот день один из самых долгожданных в году. Детки с особым трепетом ждут дня рождения, чтобы получить подарки. И пусть пожелания для них пока еще не так важны, без теплых слов в адрес именинника никак не обойтись.
Если знакомый вам мальчик скоро празднует день рождения, вам конечно же понадобятся красивые поздравления. Специально для своих читателей "Телеграф" собрал отличные поздравления для мальчика с днем рождения. Выберите то, которое понравится вам больше всего и порадуйте именинника в его день.
Поздравление с днем рождения мальчику своими словами
Ещё вчера ты был маленькой крошкой, а уже сегодня ты уже смелый и большой! С днём рождения тебя, весёлого праздника! Скорее задувай свечи на торте и пусть твои желания сбудутся!
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Пусть у тебя будет отменный аппетит — настоящий Супермен должен быть сильным! Пусть у тебя всегда будут хорошие оценки — настоящий Бэтмен должен быть умным! И пусть у тебя всегда будет доброе сердце — как у настоящего Спайдермена!
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Ты ещё совсем маленький, но впереди тебя ждёт такое большое будущее! Пусть везде ты будешь победителем, пусть всегда ты будешь счастливым, пусть всюду тебя окружает всё самое лучшее и волшебное. С днём рождения тебя!
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Ты растёшь, взрослеешь, радуешь нас своими открытиями, маленькими достижениями. Вот ещё один годик прожит тобой, а впереди ещё всего так много! Сейчас мы все поднимем бокалы за то, чтобы твоя жизнь была ярким, сказочным, увлекательным путешествием! И пусть в нём встречаются радости, праздники, весёлые приключения, победы. Бери всех нас в попутчики!
Поздравление мальчику в стихах
С днем рожденья, мальчик милый!
В час веселый и счастливый
Всей семьей желаем, чтобы
Ты рос крепким и здоровым,
Бодрым, ловким и умелым,
Добрым, радостным и смелым,
Удивительно везучим,
Для друзей и близких — лучшим!
***
Ярким шариком воздушным,
Праздник важный прилетел,
Всего желаем, чего нужно,
Чтобы быстро не взрослел,
Чтобы в дневнике сверкала,
Одна оценка, это пять,
Чтобы мама не ругала,
Папе больше помогать,
В общем расти таким мальчишкой,
Чтоб примером для других,
И побольше читай книжки,
Будь отрадой для родных!
***
Очень много шоколада,
Газировки океан,
А сегодня так и надо,
Повод есть, ты знаешь сам,
Это праздник День Рождения,
Созывай скорей друзей,
И устраивай веселье,
Танцуй, кушай, смейся, пей!
Красивое поздравление мальчику с днем рождения в прозе
Поздравляю тебя с днём рождения! Еще на год ты стал взрослее, сильнее и умнее. Желаю тебе никогда не сдаваться, всегда идти вперёд, не забывая о родных и близких! Будь добрым и смелым в делах, верным товарищем, надёжным спутником жизни!
***
Мы счастливы, что у нас есть ты! В твой день рождения мы желаем тебе сказки, в которой будет много солнца, радости, подарков, сладостей, доброго волшебства и друзей! А мы приложим все силы, чтобы сделать эту сказку былью!
***
Поздравляю тебя с днём рождения! Пусть у тебя сегодня будет весёлое, праздничное настроение, да и в другие дни тоже! Пусть тебе подарят много разных подарков, какие ты сам себе хочешь! Слушайся маму с папой, не болей, будь сильным, больше играй — и пусть у тебя обязательно будет много-много верных друзей!
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