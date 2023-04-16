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С днем рождения! Красивые пожелания для мальчика

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Детки очень любят дни рождения
Детки очень любят дни рождения. Фото pexels.com

Именинник может до конца не осознавать всю важность поздравлений, но красивые пожелания должны быть произнесены

Праздник День рождения имеет особую ценность в детстве. Этот день один из самых долгожданных в году. Детки с особым трепетом ждут дня рождения, чтобы получить подарки. И пусть пожелания для них пока еще не так важны, без теплых слов в адрес именинника никак не обойтись.

Если знакомый вам мальчик скоро празднует день рождения, вам конечно же понадобятся красивые поздравления. Специально для своих читателей "Телеграф" собрал отличные поздравления для мальчика с днем рождения. Выберите то, которое понравится вам больше всего и порадуйте именинника в его день.

Поздравление с днем рождения мальчику своими словами

Ещё вчера ты был маленькой крошкой, а уже сегодня ты уже смелый и большой! С днём рождения тебя, весёлого праздника! Скорее задувай свечи на торте и пусть твои желания сбудутся!

***

Пусть у тебя будет отменный аппетит — настоящий Супермен должен быть сильным! Пусть у тебя всегда будут хорошие оценки — настоящий Бэтмен должен быть умным! И пусть у тебя всегда будет доброе сердце — как у настоящего Спайдермена!

***

Ты ещё совсем маленький, но впереди тебя ждёт такое большое будущее! Пусть везде ты будешь победителем, пусть всегда ты будешь счастливым, пусть всюду тебя окружает всё самое лучшее и волшебное. С днём рождения тебя!

***

Ты растёшь, взрослеешь, радуешь нас своими открытиями, маленькими достижениями. Вот ещё один годик прожит тобой, а впереди ещё всего так много! Сейчас мы все поднимем бокалы за то, чтобы твоя жизнь была ярким, сказочным, увлекательным путешествием! И пусть в нём встречаются радости, праздники, весёлые приключения, победы. Бери всех нас в попутчики!

Поздравление мальчику в стихах

С днем рожденья, мальчик милый!

В час веселый и счастливый

Всей семьей желаем, чтобы

Ты рос крепким и здоровым,

Бодрым, ловким и умелым,

Добрым, радостным и смелым,

Удивительно везучим,

Для друзей и близких — лучшим!

***

Ярким шариком воздушным,

Праздник важный прилетел,

Всего желаем, чего нужно,

Чтобы быстро не взрослел,

Чтобы в дневнике сверкала,

Одна оценка, это пять,

Чтобы мама не ругала,

Папе больше помогать,

В общем расти таким мальчишкой,

Чтоб примером для других,

И побольше читай книжки,

Будь отрадой для родных!

***

Очень много шоколада,

Газировки океан,

А сегодня так и надо,

Повод есть, ты знаешь сам,

Это праздник День Рождения,

Созывай скорей друзей,

И устраивай веселье,

Танцуй, кушай, смейся, пей!

Красивое поздравление мальчику с днем рождения в прозе

Поздравляю тебя с днём рождения! Еще на год ты стал взрослее, сильнее и умнее. Желаю тебе никогда не сдаваться, всегда идти вперёд, не забывая о родных и близких! Будь добрым и смелым в делах, верным товарищем, надёжным спутником жизни!

***

Мы счастливы, что у нас есть ты! В твой день рождения мы желаем тебе сказки, в которой будет много солнца, радости, подарков, сладостей, доброго волшебства и друзей! А мы приложим все силы, чтобы сделать эту сказку былью!

***

Поздравляю тебя с днём рождения! Пусть у тебя сегодня будет весёлое, праздничное настроение, да и в другие дни тоже! Пусть тебе подарят много разных подарков, какие ты сам себе хочешь! Слушайся маму с папой, не болей, будь сильным, больше играй — и пусть у тебя обязательно будет много-много верных друзей!

Ранее "Телеграф" публиковал душевные поздравления для сына от мамы.

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