З Днем народження! Гарні побажання для хлопчика

Іменинник може до кінця не усвідомлювати всю важливість привітань, але гарні побажання мають бути сказані

День народження має особливу цінність у дитинстві. Цей день один із найбільш довгоочікуваних у році. Дітки з особливим трепетом чекають на день народження, щоб отримати подарунки. І нехай побажання для них поки що не такі важливі, без теплих слів на адресу іменинника ніяк не обійтися.

Якщо знайомий вам хлопчик скоро святкує день народження, вам, звичайно, знадобляться красиві привітання. Спеціально для своїх читачів "Телеграф" зібрав чудові привітання для хлопчика з днем народження. Виберіть те, яке вам сподобається найбільше і порадуйте іменинника в його день.

Поздоровлення з днем народження хлопчику своїми словами

Ще вчора ти був маленькою крихтою, а вже сьогодні ти вже сміливий та великий! З днем народження тебе, веселого свята! Скоріше задувай свічки на торті і нехай твої бажання збудуться!

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Нехай у тебе буде чудовий апетит — справжній Супермен має бути сильним! Нехай у тебе завжди будуть хороші оцінки – справжній Бетмен має бути розумним! І нехай у тебе завжди буде добре серце — як у справжнього Спайдермена!

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Ти ще зовсім маленький, але попереду на тебе чекає таке велике майбутнє! Нехай скрізь ти будеш переможцем, нехай завжди ти будеш щасливим, нехай всюди тебе оточує все найкраще та чарівне. З Днем народження тебе!

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Ти ростеш, дорослішаєш, радуєш нас своїми відкриттями, маленькими здобутками. Ось ще один рік прожитий тобою, а попереду ще так багато всього! Зараз ми всі піднімемо келихи за те, щоб твоє життя було яскравою, казковою, захоплюючою подорожжю! І нехай у ньому зустрічаються радощі, свята, веселі пригоди, перемоги. Бери всіх нас у попутники!

Привітання хлопчику у віршах

Щасливого тобі дитинства,

Здійснення всіх сміливих мрій.

Хай Янгол, Божий охоронець,

Веде дорогою надій!

Успіхів в дружбі та навчанні,

Любові близьких та рідні.

І щоб твої всі починання

Незмінно вдалими були!

***

Радісного дитинства бажаю,

Подарунків й сюрпризів без краю,

Нехай мрії твої оживають,

Очі від задоволення сяють,

Хай кожен день буде яскравим,

Чудовим, казковим, цікавим.

***

З днем народження тебе вітаю

І здоров’я гарного бажаю,

Щоб ти виріс мужнім і красивим,

Але головне — щоб був щасливим!

Хай здійсняться всі твої бажання,

Досягнуть фіналу починання.

Хай тобі вдається все й завжди,

То ж сміливо по життю лети!

Гарне привітання хлопчику з днем народження у прозі

Вітаю тебе з днем народження! Ще на рік ти став дорослішим, сильнішим і розумнішим. Бажаю тобі ніколи не здаватися, завжди йти вперед, не забуваючи про рідних та близьких! Будь добрим і сміливим у справах, вірним товаришем, надійним супутником у житті!

***

Ми щасливі, що ти у нас є! У твій день народження ми бажаємо тобі казки, в якій буде багато сонця, радості, подарунків, солодощів, доброго чаклунства та друзів! А ми докладемо всіх зусиль, щоб зробити цю казку реальною!

***

Вітаю тебе з днем народження! Нехай у тебе сьогодні буде веселий, святковий настрій та й в інші дні теж! Нехай тобі подарують багато різних подарунків, які ти собі хочеш! Слухайся маму з татом, не хворій, будь сильним, більше грай — і нехай у тебе обов’язково буде багато вірних друзів!

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