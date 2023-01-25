Вітання з днем народження синові: зворушливе та душевне побажання від мами

Підберіть для синочка ніжне привітання

Син для мами — один із головних чоловіків у її житті, її захист та опора. І звичайно ж у його день народження їй хочеться сказати найважливіші слова, передати у побажаннях своє кохання та тепло.

Якщо від надлишку почуттів слова не складаються у гарне привітання, вам допоможе добірка "Телеграфа". Тут зібрано душевні привітання з днем народження синові від мами. Виберіть будь-яке з них і відправте в месенджері або зачитайте телефоном чи під час особистої зустрічі.

Вітання сина з днем народження від мами

Дорогий мій синочку, у тебе день народження. Я рада, що ти став дорослішим, що ти мрієш, чогось прагнеш і чогось домагаєшся. Бажаю тобі бути щасливим та коханим! Я завжди поруч з тобою. З Днем народження!

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З днем народження, синку, будь здоровим, бадьорим, будь добрим для людей, чесним, благородним. Нехай у коханні тобі щастить, будь коханим, пристрасним. Щедрим будь до своїх рідних, стань батьком прекрасним. Нехай прийде великий успіх та колег визнання і нехай із друзями буде дружба, розуміння. Нехай не буде поразок, обійде тебе біда. І нехай, мій сину, не беруть тебе роки. Згадуй рідний дім, сину мій, у час дозвілля. Знай, ти в матері знайдеш відданого друга. З днем народження, синку, щастя в житті та успіху, нехай подарує цей день багато радості та сміху.

З днем народження синочка від мами

Такий син це просто диво,

Все складається щасливо,

Дарує й втіху, і розраду,

Міцну опору і пораду,

Розумний, чуйний і вродливий,

Будь синку, радісний, щасливий,

Успіхів, дружби і кохання,

Нехай здійсняться всі бажання!

Душевне привітання синові від мами

Синочок мамин уже виріс. Я з такою гордістю дивлюся на тебе і милуюсь тобою. У твій день народження, любий, дозволь побажати тобі найщасливішої долі та найяскравішої дороговказної зірки. Попереду ще так багато всього незвіданого, часом страшного, інколи ж дуже приємного. Ти маєш пройти свій шлях і стати справжньою людиною, сильним чоловіком і найщасливішим сином для мами. Мені хочеться, щоб поряд з тобою були вірні друзі, які ніколи не залишать, поділивши навпіл радість та прикрості. Ніколи не відступай від поставленої мети та йди тільки вперед. Ми завжди підтримаємо тебе, адже ти наш маленький синку. У житті будуть перемоги та прикрості, тріумфи та проблеми, це все потрібно випробувати та пережити. Я знаю, що ти впораєшся з усім цим. З днем народження, сину, будь щасливий!

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Сьогодні у мого синулі день народження. Я пам’ятаю перший крок, перше слово. Все так давно було, а наче вчора. Сину, я вітаю тебе і бажаю, щоб усі труднощі обходили тебе. Ти мій скарб, я тебе дуже люблю!

Побажання для сина від мами

Синку, ти став на рік старшим – і в мене з’явилося багато нових приводів пишатися тобою по-справжньому. Ти став дорослішим, мудрішим, відповідальнішим. Нехай у твоїй долі все складеться так, щоб ти завжди був задоволений і щасливий! Удачі тобі, любові та щирості від усіх твоїх друзів та близьких! Радуйся життю та радуй інших!

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував добірку привітань із днем народження сина від тата.