З днем народження, синку: вітання від тата

Підбірка прикольних та душевних поздоровлень з днем народження сина від батька

У день народження улюбленого сина батько намагається підібрати найкращі слова побажань та святкових настанов. Але іноді почуття й емоції так переповнюють, що не дають зібратися і скласти відповідне привітання.

"Телеграф" склав добірку містких та зворушливих привітань сина з днем народження від тата. Виберіть те, що найбільше сподобається і відправте його дорогому імениннику в одному з месенджерів.

Короткі вітання синові від тата з днем народження

Сину, хочу привітати тебе з днем народження та побажати удачі та щастя. Хочу, щоб тобі ніколи не доводилося сумувати та горювати. Нехай успіх буде твоїм вірним супутником. Домагайся всього і нічого не бійся. Я завжди поруч. З Днем народження дорогий!

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Дорогий синку, ти став старшим ще на рік. Бажаю тобі тепер сміливіше йти вперед до своїх цілей і не зупинятись. Нехай удача йде до тебе до рук! Будь чесним, сильним та добрим! З Днем народження!

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Дорогий сину, хочу завжди бачити тебе успішним та задоволеним життям. Нехай усе складається так, як тобі потрібно, а зірки виконують усі твої бажання! З Днем народження!

Душевне привітання синові з днем народження від тата

Дорогий синку, у твій день я хотів подарувати тобі все, про що ти мрієш. Але не став робити цього. А все тому, що знаю, що ти й сам багато на що здатний. Адже ти виріс справжнім чоловіком. Рухайся життям тільки вперед! Щастя, удачі та кохання тобі! З Днем народження!

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Сину, вітаю тебе з днем народження! Бажаю завжди тримати спину прямо і ніколи не прогинатись під інших. Якщо на твоєму шляху і зустрінеться суперник, то бажаю тобі здобути над ним гідну перемогу! Будь сильним, сміливим та щасливим!

Прикольне вітання синові від батька

Дорослий син прийшов до батька й спитав чоловік:

- Так дружину й не знайшов, у чому, тату, причина?

Тато хитро подивився, почухав у потилиці та таку він дав відповідь з доброю усмішкою:

- Ти синок дуже великий — 30 років сьогодні. Ти шукай дружину душею, а не слухай марення. Ти шукай дружину, як мати, це спосіб вірний. Ту, що може віддавати, а не псувати нерви.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна привітати сина із ювілеєм.